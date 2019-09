Ha girato una “Storia” su Instagram poco prima di morire, il 27enne mantovano protagonista fra venerdì 30 agosto e sabato 31 agosto 2019 di una fatale escursione sulle alture del Veronese, in Val Sorda, zona Valpolicella. Nel video il ragazzo racconta d’essersi smarrito e ammette anche d’aver sbagliato scarpe, nel corso di quella che descrive come la prima escursione nei boschi in vita sua. Di lì a poco, Gabriele Pucciasarebbe scivolato in un burrone, perdendo la vita dopo un volo di dieci metri.

Il video prima della tragedia

Come riporta GiornalediMantova.it, il 27enne fisioterapista di Pegognaga (originario di Suzzara) stava passando una settimana di vacanza sul Lago di Garda ed era partito lo scorso 30 agosto in mattinata per un’escursione da solo in Val Sorda, nei pressi del Ponte Tibetano, consigliata dalla sorella cui era molto legato. Lui stesso, nel filmato, ha affermato: “Mi presento a fare un’escursione con un paio di scarpe da ginnastica normali”, resosi forse conto che l’abbigliamento non era adeguato alla difficoltà della camminata che richiedeva l’agilità di un escursionista medio.

Stava facendo un viaggio di qualche giorno in solitaria. Si legge in uno dei suoi ultimi post pubblicati su Facebook: