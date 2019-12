Esplode il bancomat in piazza Mosca: paura nella notte a Misinto.

Esplode il bancomat in piena notte a Misinto

Una banda di malviventi ha fatto esplodere il distributore automatico della filiale del Banco Desio in piazza Mosca, proprio davanti al municipio di Misinto. Il colpo, avvenuto intorno alle 4.30, ha svegliato di soprassalto tutti i residenti del centro e in particolare i condomini della palazzina in cui è ubicata la banca. I ladri sono riusciti a fuggire con il distributore e il contante contenuto all’interno, di cui al momento non è possibile fare una stima, e hanno lasciato la filiale del Banco Desio, lasciando ingenti danni strutturali. Fortunatamente non si sono però registrati feriti, poiché in quel momento la piazza era deserta. Sull’accaduto stanno ora indagando i Carabinieri della Compagnia di Seregno, sopraggiunti nelle scorse ore a Misinto per i rilievi di rito.

