E’ esplosa una macchina a Castronno nella giornata di domenica 12 gennaio, sul posto due autopompe

Esplosa una macchina a Castronno, si alza una colonna di fumo

Nella giornata di domenica 12 gennaio, all’altezza di via Brugherio 38 a Castronno, si è verificata l’esplosione di un’auto che ha generato fiamme e una enorme quantità di fumo. Due le autopompe dei vigili del fuoco di Varese inviate sul posto per sedare il rogo. L’enorme colonna di fumo, visibile da chilometri di distanza, ha attirato oltre una cinquantina di curiosi. Sul posto anche un mezzo della protezione civile.

Ancora da chiarire le cause del rogo

Ancora da accertare la causa dell’evento; l’auto, modello Bmw, al momento dell’incendio si trovava in garage. La casa è abitata da una famiglia, pare che la moglie sia uscita e abbia notato del fumo provenire dal garage, ma nel tempo in cui è corsa a chiamare il marito per avvisarlo la macchina è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.