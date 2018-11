Esplosione notata da diversi residenti, ecco di cosa si trattava.

Esplosione, risolto il mistero

A Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, c’è chi ha sentito due boati. Altri hanno poi visto una colonna di fumo salire in cielo. E sui social-network si è aperto il caso con tantissimi utenti a interrogarsi sulla vicenda: di cosa può essersi trattato? In molti avevano anche segnalato una stranezza nel fumo notato mentre si dissolveva. E altrettanti, hanno iniziato a pensare che, ovviamente, poteva trattarsi di qualcosa avvenuto in zona e che poteva aver provocato feriti.

Ma di cosa si trattava? Da dove venivano quei due forti colpi e quel fumo di colore marroncino che poi è svanito. Le esplosioni sentite sono state causate dal lavoro degli artificieri in una vicina casa che hanno fatto brillare due ordigni che erano stati recuperati durante la loro attività sul territorio.

Mistero svelato quindi. E caso chiuso.

