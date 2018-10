Si è verificata intorno alle 15 di mercoledì 3 ottobre in via Sciesa a Marcallo con Casone un’esplosione all’interno di una ditta chimica. Immediato l’arrivo dei soccorsi per scongiurare gravi conseguenze.

Esplosione: i soccorsi

Un evento di massa quello che sta interessando un impianto chimico in via Sciesa a Marcallo con Casone, dove la centrale operativa dell’Areu ha mandato un mezzo di coordinamento, tre ambulanze e un elicottero.

Sul posto anche Carabinieri e Vigili del fuoco.

Al momento sembrerebbe essere rimasto ferito solo un uomo di 38 anni con ustioni di secondo grado agli arti inferiori trasportato all’ospedale Niguarda in elicottero. Altre 15 persone della ditta di solventi sono state evacuate, non presentano nessun sintomo.

Seguiranno aggiornamenti.

