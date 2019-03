Esplosione Rescaldina; il 31 marzo 2018, per una fuga di gas, era crollata la palazzina di via Brianza. Vittima il militare dell’Esercito Saverio Sidella.

Esplosione di Rescaldina, sono passati 12 mesi

Quanto successo la mattina del 31 marzo 2018 è scolpito nella mente dei rescaldinesi. Una fuga di gas aveva provocato il crollo della palazzina di via Brianza: c’erano stati feriti (l’ultimo a essere stato portato in salve era stato un ragazzo), il più grave era stato Saverio Sidella che era poi venuto a mancare. La vittima, militare dell’Esercito a Solbiate Olona, era stato poi salutato con commozione durante i funerali.

Un fatto di cronaca funesto, nel quale alcuni cittadini avevano sfidato il pericolo per estrarre le persone dalle macerie, al quale l’intera comunità aveva reagito con una straordinaria manifestazione di solidarietà aderendo col cuore generoso alla raccolta fondi avviata dal Comune che aveva promosso iniziative (e associazioni così come i commercianti si erano dati da fare per aiutare i concittadini rimasti senza tetto).

Forte poi l’impegno per trovare una soluzione abitativa alle famiglie rimaste sfollate, che avevano poi trovato casa a Legnano grazie al contributo di Regione Lombardia.



Il rendiconto della raccolta fondi

Proprio in queste ore il sindaco Michele Cattaneo ha reso noto il rendiconto della raccolta fondi promossa per aiutare le famiglie della palazzina di via Brianza.

I contributi arrivati sono stati pari a 74.451,18 euro, di questi 37.800 da parte di Regione Lombardia, 36.651,18 dal conto corrente attivato proprio per la raccolta fondi; le spese sono state di 79.695,88 euro: 4.200.000 per esigenze di prima necessità, 11.590 per traslochi, 41mila per arredi di emergenza, 650 per alloggi di emergenza, 12.337 per cauzioni e canoni, 9.981,88 per cauzioni e canoni Aler.

I ringraziamenti del sindaco

“Esattamente un anno fa, il 31 marzo 2018 – ricorda Michele Cattaneo – crollava la porzione di una palazzina di via Brianza, coinvolgendo 11 famiglie, di cui 10 residenti nello stabile, e causando la morte, nel mese di aprile, di Saverio Sidella. L’evento aveva innescato una gara di solidarietà che, anche dopo la primissima emergenza, ha permesso al Comune di affiancare le famiglie coinvolte. L’anniversario è l’occasione per presentare la rendicontazione di quanto raccolta e di quanto speso nella gestione dell’emergenza. Il nostro paese ha saputo reagire in modo compatto e coeso coinvolgendo tutte le parti della comunità, ognuno con le sue specificità, unite nel dare una risposta ai bisogni creatisi. Come sindaco non posso che ribadire tutto l’orgoglio derivato dalla grandissima ondata di affetto e solidarietà che ha scaldato il cuore di tutto il nostro paese impegnato in un evento che, nella storia di Rescaldina, non era, per fortuna, mai avvenuto. L’affiancamento delle famiglie naturalmente non si è fermato, gli uffici del Comune sono ancora impegnati nel seguire le situazioni in divenire e nello stanziare altri fondi che dovessero ancora rendersi necessari. Ancora a tutti – conclude il primo cittadino – va il mio grazie che abbraccia chi ha donato 10 euro così come chi ne ha donati 2mila, ognuno secondo le proprie esigenze. Rescaldina è davvero un paese dove è bello vivere”.

