Un esposto indirizzato a Procura, Corte dei conti, Carabinieri e Polizia lancia pesanti accuse il sindaco di Corbetta Marco Ballarini. Un affondo anonimo che mette in croce la gestione del comando di Polizia locale e dei bandi di assunzione all’interno del Comune.

L’esposto

Nel mirino, in particolare la piazza pulita effettuata al comando nell’ultimo anno, e un presunto trattamento di favore nei confronti di un’agente poi diventata ufficiale e comandante in breve tempo. Quattro pagine dettagliate, in cui si contesta anche la gestione dei varchi sull’ex statale.

Il sindaco replica

Il sindaco, interpellato da Settegiorni, esprime rammarico: “Lavoro con impegno per la mia città, metto la faccia su ogni scelta e questo è il ringraziamento. Sono dispiaciuto, ma ho agito con correttezza. Non intendo entrare nel merito, dico solo che chi ha scritto queste cose avrebbe dovuto firmarlo se certo di ciò che diceva”. Dettagli e approfondimenti sul giornale in edicola venerdì 7 settembre.