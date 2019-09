Straniero irregolare espulso nel 2018, rientra clandestinamente in Italia, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Saronno.

Espulso lo scorso anno è rientrato, preso

Nella giornata di ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno arrestato, per violazione della legge contro l’immigrazione clandestina, un cittadino marocchino 27enne, irregolare in Italia e senza fisa dimora. I militari, nella serata di ieri, durante uno un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura Fiat Croma con a bordo due soggetti apparentemente sospetti, che a velocità sostenuta si dirigeva dal centro città verso l’imbocco dell’autostrada.

Identificato, hanno scoperto che era clandestino

I militari si sono quindi posti dietro il veicolo, hanno intimato l’alt con i sistemi luminosi e di emergenza, facendo accostare l’autovettura, in condizioni di sicurezza, poco prima della rampa che si innesta sull’autostrada A9. Controllati conducente e passeggero, entrambi sono risultati privi di documenti, per cui è risultato necessario l’accompagnamento in caserma per l’identificazione a mezzo fotosegnalamento. Ultimata la procedura, è emerso che il conducente era regolare sul territorio nazionale, mentre il passeggero suo connazionale era stato espulso nell’anno 2018 poiché irregolare e aveva fatto rientro in Italia clandestinamente. L’uomo quindi, dichiarato in arresto, è stato processato per direttissima ieri mattina, sabato, nel tribunale di Busto.