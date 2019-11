Nei pressi viale Monza a Milano, quartiere Gorla, un italiano di 36 anni, con precedenti per reati contro la persone e stupefacenti, è stato arrestato lunedì 25 novembre dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata ai danni dei genitori. L’uomo, senza lavoro e con problemi di droga e il vizio del gioco, da giungo 2017 aveva iniziato a perseguitare gli anziani genitori, chiedendo loro sempre più soldi per far fronte a tutte le esigenze personali. Gli atteggiamenti del 36enne hanno iniziato man mano a diventare sempre più pericolosi, sfociando ben presto in minacce e violenze.

Estorce più di 50mila euro agli anziani genitori

La situazione difficile con il figlio ha indotto gli anziani genitori a rivolgersi alla Polizia che ha allontanato l’uomo. Tuttavia i famigliari del 36enne, convinti di poter rimediare con il figlio, lo hanno riaccolto in casa anche se la situazione non è mai cambiata. Dopo aver chiesto più volte l’intervento delle Forze dell’ordine, i genitori si sono decisi a sporgere denuncia ed i primi di marzo 2018 il Questore di Milano ha emesso nei confronti dell’uomo un provvedimento di ammonimento. Dopo una iniziale pausa l’uomo ha ricominciato a tornare dai genitori sempre per minacce ed per estorcere denaro. Nel complesso i genitori sono stati costretti, tra ottobre 2018 e novembre 2019, ad un esborso superiore alle 50.000 euro, tutte sperperate in droga e gioco d’azzardo.

L’arresto

Lunedì sera, 25 novembre, gli agenti del commissariato villa San Giovanni hanno posto fine a questa difficile situazione, accompagnando l’uomo in carcere in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Milano.

Maltrattamenti anche nei confronti della fidanzata

Gli agenti del commissariato nel pomeriggio di martedì hanno potuto accertare, in aggiunta, una serie di violenze che l’uomo avrebbe perpetrato anche ai danni della compagna, malmenata sempre a seguito dell’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti.