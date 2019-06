Esulta per la morte del carabiniere travolto al posto di blocco: denunciato

“Si chiama S.E, e presenta un profilo facebook completamente antipolizia” spiegano dal Sap. “Ha gioito (come visionabile dalle schermate che alleghiamo), per la morte del Carabiniere Emanuele Anzini, avvenuta nella Bergamasca a causa di un pirata della strada. S.E, augura la stessa fine a più colleghi e, a quanti gli annunciano che rischia una denuncia, risponde sbeffeggiandoli”.

“Come Sap non tolleriamo questi vili gesti alla memoria di quanti sacrificano la vita per servire il Paese. Abbiamo sempre denunciato e continueremo a farlo. Lo abbiamo fatto anche in questo caso, denunciando la condotta di S.E, alla Procura della Repubblica, nella speranza di una severa punizione. Non è ammissibile gioire per la morte di un uomo di Stato, figlio, fratello e soprattutto papà di una figlia che non potrà più abbracciare”.

