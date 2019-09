La scorsa settimana era evaso dagli arresti domiciliari per festeggiare il compleanno.

Evade da casa, si aprono le porte del carcere

I carabinieri della stazione di Fagnano Olona hanno arrestato il 40enne di Cairate, celibe, artigiano, già not alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, che la scorsa settimana era stato arrestato in flagranza di reato per evasione per festeggiare il proprio compleanno “violando” gli arresti domiciliari e mettendosi alla guida in stato di ebrezza.

Il 40enne aveva commesso una lunga serie di truffe

L’uomo, infatti, sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare per vari e numerosissimi reati contro il patrimonio, in particolare una lunga serie di truffe con carte di pagamento commesse negli ultimi dieci anni, nonché ricettazione e sostituzione di persona, è stato raggiunto da ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Varese per reiterate violazioni della misura in atto, segnalate dai militari della medesima stazione carabinieri di Fagnano Olona, di cui quella della scorsa settimana era stata solamente l’ultima. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto alla casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria.