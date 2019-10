Evade dai domiciliari: arrestato pregiudicato. E’ successo giovedì 3 ottobre.

Ieri, giovedì 3 ottobre, i Carabinieri di Corbetta hanno arrestato I.S., pregiudicato, classe ’77. L’uomo ha violato la detenzione domiciliare a cui era sottoposto a seguito di condanna definitiva con scadenza a luglio 2020, per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. L’uomo, trovato fuori casa, è stato ricollocato nel medesimo domicilio.

