I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un nomade classe 1967.

Nomade arrestato a Santo Stefano

Il fermo è avvenuto domenica 16 dicembre alle 19 a Santo Stefano. M.S., nato in Bosnia, residente nel campo nomadi di Milano-Muggiano, pregiudicato e disoccupato, era alla guida di un’auto senza patente (mai conseguita), senza assicurazione e senza revisione. Dopo l’udienza di convalida, è stato rimesso ai domiciliari.

Forse stava preparando dei furti

Con lui c’era un altro nomade del 1995, anche lui pregiudicato e disoccupato, sottoposto a obbligo di firma. I due sono stati controllati perché si aggiravano a bassa velocità per le vie cittadine. Non si esclude stessero facendo sopralluoghi per commettere dei furti.

