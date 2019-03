Evade dai domiciliari per andare al bar: arrestato dai carabinieri a Saronno.

Evade dai domiciliari, era al bar

I carabinieri l’hanno trovato in un bar, quando invece doveva scontare la sua pena tra le mura domestiche essendo agli arresti domiciliari. Nella serata di ieri, venerdì 22 marzo, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno tratto in arresto un 50enne, sorpreso durante un controllo mentre si trovava all’interno di un bar nelle vicinanze della sua casa.

Il soggetto, molto noto alle forze dell’ordine perchè arrestato in città per un grave fatto di cronaca del 2014, si era assentato dalla sua abitazione nonostante fosse sottoposto agli obblighi di permanere all’interno della sua casa. La pattuglia, non trovandolo, ha dato il via alle ricerche. Così l’ha rintracciato in un bar, a poche decine di metri dal suo domicilio. I militari l’hanno riconosciuto subito, il 50enne non ha opposto resistenza ed è stato portato in caserma. E dichiarato in arresto. Questa mattina si svolgerà il processo per direttissima al Tribunale di Busto Arsizio.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE