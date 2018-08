E’ successo a Parabiago dove un 40enne è evaso dai domiciliari ed è quasi arrivato alle mani con la madre. Impegnati per sedare delle liti domestiche anche i carabinieri di Legnano e Cerro Maggiore.

Evaso dai domiciliari, trovato a litigare con la madre

Evaso dai domiciliari e trovato dai carabinieri mentre litigava con la madre, arrivando quasi ad aggredirla. L’uomo, un 40enne residente a San Giorgio su Legnano, si trovava ai domiciliari per una condanna per atti persecutori verso una donna. Evaso, era andato a Parabiago a casa della madre, con la quale aveva iniziato una furiosa lite. All’arrivo dei carabinieri, si stava scambiando con la madre frasi ingiuriose e stava per aggredirla. Bloccato dai militari e riconosciuto, è stato portato in caserma per gli accertamenti e la verbalizzazoine ed è stato poi denunciato.

Liti domestiche anche a Cerro e Canegrate

Carabinieri al lavoro per sedare liti domestiche anche a Cerro Maggiore e a Canegrate. In questi due episodi coinvolti mogli e mariti. I carabinieri si sono trovati a dover affrontare dei violenti litigi fortunatamente non sfociati in aggressioni fisiche e che non hanno richiesto il ricorso a cure mediche. In entrambi i casi l’intervento è servito a recuperare un po’ di lucidità così da stemperare le tensioni.