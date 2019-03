Nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 marzo i soccorritori sono intervenuti tre volte per un evento violento, un malore e una caduta al suolo.

Evento violento

Poco dopo le 23 in via Matteotti a Garbagnate Milanese una 30enne è stata soccorsa dalla Croce azzurra dopo un evento violento, al momento dalla natura ancora non nota. La giovane è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate per accertamenti.

Malore

Intorno alle 21.10 a Gabragnate Milanese, in via Peloritana, un 32enne è stato colto da malore. Sul posto è intervenuta prontamente la Croce Bianca di Cesate che ha deciso di trasportate il giovane al nosocomio cittadino per accertamenti.

Caduta al suolo

Qualche minuto prima delle 22 in via 4 novembre a Robecchetto con Induno un 53enne è caduto in strada. A prestargli soccorso la Croce Azzurra che lo ha trasportato all’ospedale di Legnano.