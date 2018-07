Ex palazzo comunale a Cuggiono, i vigili del fuoco lo hanno messo in sicurezza.

Ex palazzo comunale: l’intervento

I vigili del fuoco di Milano mettono in sicurezza l’ex palazzo comunale di via Cavour. Sono intervenuti mercoledì 25 luglio nel pomeriggio su richiesta della Prefettura di Milano, ente al quale si é rivolto Abramo Bellani (dell’associazione della Provincia del Ticino) inviando una segnalazione sullo stato di pericolosità dell’immobile dell’ex municipio e sulla necessità della sua messa in sicurezza. I vigili del fuoco hanno ripulito di tutte le erbacce presenti le grondaie, hanno tolto i pennoni delle bandiere e le fioriere, hanno tagliato un pluviale pericolante e ancorato una persiana pericolante. Hanno poi circondato tutto l’edificio con transenne sul lato del marciapiede di via Roma.

Una situazione pericolosa

L’intervento dei pompieri dimostra che la situazione era pericolosa, come evidenziato da Bellani. Da troppo tempo sul palazzo non ci sono interventi e la situazione andava peggiorando. Si staccavano anche pezzi di intonaco negli ultimi tempi. Bellani ritiene di avere fatto il suo dovere di cittadino nel segnalare il pericolo.

