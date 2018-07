Agnellino in salvo grazie ai soccorritori.

Massimo Culeddo e Flavio Conti “eroi” per l’agnellino

Quell’agnellino è stato visto correre su viale Borri a Varese creando il caos nella viabilità. A metterlo in salvo sono stati Massimo Culeddo e Flavio Conti (di Dairago), ex soccorritori della Croce Rossa di Legnano che ora sono attivi nell’Aat di Areu.

Tutto è successo nei giorni scorsi quando, nel tardo pomeriggio, in tantissimi hanno visto l’animale correre per strade. Culeddo e Conti hanno dato vita a un lungo inseguimento a piedi raggiungendo e bloccando così l’agnellino.

I due sono stati aiutati da un’automobilista che l’ha poi riconsegnato al pastore.

Il commento

Una bella notizia – commenta il collega Mirco Jurinovich -: Flavio è di Dairago, ha svolto servizio per 23 anni a Legnano, Culeddu di Bisuschio ed è stato a Legnano per 6 mesi”.

