L’ex vice sindaco ha evitato che il cane morisse annegato

Il cane era caduto in un pozzetto

Era caduto in un pozzetto del canale Villoresi a Baranzate di Bollate, il cane di media taglia che scappato dal padrone ha rischiato di morire annegato se non fosse stato per due dipendenti del consorzio Villoresi tra cui il pregnanese Zucchetti Claudio già vice sindaco di Pregnana

L’ex vice sindaco ha estratto il cane dal canale

Con tempestività l’ex vice sindaco e il collega si sono intervenuti estraendo il cane dal canale, l’animale si è lasciato salvare docilmente. Subito sul posto l’accalappiacani che ha riscontrato che l’animale di media taglia di circa cinque anni era munito di microchip.

Riconsegnato al proprietario

Dopo essere stato salvato il cane è stato riconsegnato al proprietario che preoccupato per la sua scomparsa lo stava cercando ovunque. Il fatto reso noto dall’associazione animalista Aidaa nella giornata di oggi è accaduto pochi giorni dopo il ferragosto.