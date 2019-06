Extracomunitario senza documenti fermato dai vigili: sarà espulso. Blitz della Polizia locale di Corbetta lunedì 24 giugno.

Una pattuglia, impegnata nei controlli sul territorio, ha fermato uno straniero fuori da un supermercato in via Verdi. L’uomo, un nigeriano classe 1994 sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in Questura, che ha disposto la notizia di reato e l’espulsione. Sull’uomo gravavano precedenti provvedimenti da parte del comando corbettese: per lui è scattata la violazione amministrativa e l’ordine di allontanamento.

Il commento

“Complimenti al comando, dalla comandante Lia Vismara agli agenti, che si stanno prodigando in un attento controllo del territorio, su input della nostra Amministrazione, per cui la sicurezza è una priorità”, commenta il sindaco Marco Ballarini. Controlli di questo tipo, infatti, si sono rivelati frequenti negli ultimi tempi in città.