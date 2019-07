Facevano accattonare un minore a Castano Primo: tre persone fermate

Facevano accattonare un minore: fermati due uomini e una donna.

Il tutto risale a qualche giorno fa, quando dei cittadini hanno allertato il Comando di piazza Mazzini segnalando la presenza di un minore che nei pressi della chiesa di San Zenone effettuava l’accattonaggio congiuntamente ad una donna. La pattuglia di Polizia locale composta dal Vice Comandante e da una Sovrintendente del corpo si è diretta nell’area trovando i due nelle immediate vicinanze del luogo segnalato. Accompagnati negli Uffici e sentito il PM di turno sono stati raccolti elementi utili al fine di procedere al deferimento all’AG per il reato di cui all’art. 600 CP, provvedendo altresì al riaffido del minore alla madre. Quest’ultima, contattata per le vie brevi, si è presentata poco dopo al Comando Castanese accompagnata da un uomo, il cui atteggiamento sospetto non è sfuggito ad un poliziotto locale. Questo ha atteso che l’uomo riuscisse dall’ufficio e, notando che avevano lasciato un veicolo in sosta con il motore acceso dall’altra parte della piazza Mazzini, ha effettuato una veloce controllo della targa. La macchina è risulta senza copertura assicurativa. I poliziotti hanno così proceduto al controllo dei due e del loro mezzo. A bordo c’era un altro cittadino di origine rumena, il quale identificato è risultato poi essere pregiudicato. Dopo un’attenta analisi dei poliziotti è risultato che i tre facevano uso di una targa prova non esponendola ed impiegandola per usi diversi dalla prova. Venivano cosi conteste loro le relative violazioni al Codice della Strada. Dall’attività d’indagine è emerso che ei giorni precedenti si erano recati in città per accompagnare la donna ad accattonare e che era stato utilizzato anche il bambino per procacciare clienti per l’attività di esportazione di veicoli all’estero di uno dei due pregiudicati affini. Al termine delle attività per i due uomini e per la donna è scattata la richiesta al Questore di Milano di emissione di provvedimento di allontanamento dal comune di Castano Primo per tre anni e inviata una segnalazione al Tribunale per i minorenni ed ai servizi sociali.