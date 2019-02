Falsa seta, maxi sequestro di capi di abbigliamento da parte della Guardia di Finanza di Torino. Un’operazione molto importante che si è svolta nei giorni scorsi.

Falsa seta

Della pregiata e raffinata seta non c’era traccia, i tessuti erano composti da poliestere e poliammide. Per questo motivo, la Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato nei giorni scorsi oltre 40.000 capi di capi d’abbigliamento confezionati con filato acrilico e falsamente etichettati come filati di pregio.

Maxi sequestro di capi di abbigliamento da parte della Guardia di Finanza di Torino. Un’operazione molto importante che si è svolta nei giorni scorsi.

Falsa seta

Della pregiata e raffinata seta non c’era traccia, i tessuti erano composti da poliestere e poliammide. Per questo motivo, la Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato nei giorni scorsi oltre 40.000 capi di capi d’abbigliamento confezionati con filato acrilico e falsamente etichettati come filati di pregio.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE