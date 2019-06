La società AEMME Linea Ambiente invita all’attenzione sui falsi addetti che stanno consegnando i sacchi per la differenziata.

Falsi addetti nei condomini di Parabiago

Si è presentato domenica pomeriggio, è entrato nell’androne di un condominio e vi ha depositato otto rotoli di sacchi gialli per la raccolta della plastica e otto di sacchi viola per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. E con questi un foglio, come copia di una ricevuta di avvenuta consegna con la firma rivelatasi falsificata di un condomino. E’ successo domenica 16 giugno a Parabiago, in via Buccari, mentre in città è effettivamente in corso la distribuzione gratuita dei sacchi per la differenziata, con un rotolo di sacchi gialli, 1 di sacchi viola, 2 in mater bi. Consegna gratuita che però non avviene di domenica ma dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 19) e il sabato (dalle 8 alle 17).

Consegna gratuita ma abusiva

I sacchi consegnati domenica sono comunque risultati della società AEMME, con tanto di logo, ma della fornitura del 2017. I falsi addetti comunque non hanno chiesto soldi nè cercato di entrare nelle abitazioni, e non si capisce il perchè del loro operato nè da dove recuperino i sacchi.

Come riconoscere i veri addetti

L’azienda invita comunque a prestare attenzione e fornisce alcune indicazioni per distinguere i veri operatori di AEMME. Questi si muovono con un furgone bianco, hanno una pettorina e il tesserino di riconoscimento. Chi avesse dei sospetti, prima di ritirare i sacchi può contattare il Numero Verde (gratuito) di ALA (800-196363) e chiedere la conferma del nominativo. Chi invece preferisce comunque non aprire la porta a un estraneo, potrà ritirare i sacchi il 22 giugno, il 29 giugno, il 6 luglio e il 14 settembre in Municipio, dalle 8.30 alle 12.30.

