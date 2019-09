Falso consulente nel carcere di Bollate da Bossetti, condannato all’ergastolo per il delitto di Yara Gambirasio.

Una denuncia contro ignoti è stata presentata da un consulente informatico della Procura di Brescia, Cesare Marini, dopo che qualcuno si è presentato a suo nome nel carcere di Bollate e ha parlato con Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per il delitto di Yara Gambirasio. I due hanno avuto un colloquio e l’ignoto che si è spacciato per Marini ha proposto al muratore di seguire una nuova linea difensiva con possibili nuovi sviluppi sul fronte del dna. Dopo la denuncia è stata aperta un’inchiesta per capire come la persona misteriosa possa essere entrata in carcere con una falsa identità.