Tutto pronto alla caserma di via Pertini per la festa con i vigili del fuoco

La caserma dei vigili del fuoco aperta dalle 10 alle 18

Una domenica di festa quella in programma oggi, nonostante il brutto tempo, alla caserma dei vigili del fuoco di via Pertini. Dalle 10 alle 18 i Vigili del Fuoco apriranno, infatti, le porte della loro caserma, a bambine, bambini e alle loro famiglie.

Laboratori e attività

Un’occasione per i più piccoli di vestire per un giorno i panni del pompiere partecipando a laboratori e attività, ricevendo un attestato finale di partecipazione. Sono previsti dimostrazioni e giochi condotti dai nostri Vigili del Fuoco. I giovani partecipanti potranno conoscere dal vivo i mezzi e l’attrezzatura, che i nostri eroi utilizzano per intervenire in caso di incendio o di altre calamità.

Un punto di riferimento per i cittadini

«I Vigili del Fuoco – spiega il sindaco Pietro Romano -, sono un punto di riferimento fondamentale per tutti i cittadini. Sempre presenti nei momenti più drammatici, fanno fronte ad attività di emergenza e soccorso anche in condizioni critiche, mettendo spesso a repentaglio la loro stessa vita. A nome della città li ringrazio per la loro dedizione, professionalità e senso di sacrificio. Sono insostituibili nel sistema della sicurezza del nostro Paese e per tutti i cittadini. Tanti sono gli esempi recenti del loro contributo: il ponte Morandi, i terremoti, le alluvioni e i numerosi incendi. Li ringrazio anche per l’apertura a tutti i rhodensi della loro caserma, che rappresenta l’opportunità di conoscere direttamente come sono organizzati e che permetterà di apprezzarli ancora di più per il loro cuore e coraggio».