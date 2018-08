Uno spettacolo singolare che è possibile da vedere solo a Bormio.

Un ceppo di legno ogni 3 km? Quanto consumi la bici a vapore non è dato saperlo, certo è lo stupore che suscita ogni volta che appare a Bormio.

Bici a vapore

Non è la prima volta che fa la sua apparizione, la bicicletta dotata di caldaia alimentata a legna è uno spettacolo di tecnica. Procede con il ciclista che periodicamente infila la legna nella bocchetta. Il vapore generato spinge la due ruote che procede spedita nel centro di Bormio. Al posto del campanello, per farsi largo tra i turisti usa un fischio del tutto simile a quello di una locomotiva.

Aldo Peccedi, detto il Leonardo di Bormio

L’autore del singolare mezzo di trasporto è Aldo Peccedi, detto il Leonardo di Bormio, inventore molto noto in Alta Valle. Tra le sue invenzioni anche una’auto ecologica costruita interamente in legno del peso di 150 kg. Con essa LeonAldo, questo il suo soprannome, è partito da Bormio per arrivare fino a Roma e poi da Livigno fino allo Stelvio

La prima apparizione della bici a vapore documentata risale al 2010, in un video postato su youtube. L’ultima invece è stata ripresa da una turista in visita nella Magnifica Terra. Per la speciale bicicletta un posto ad onore tra le attrazioni che può offrire Bormio.