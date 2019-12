Favola di Natale: 34enne partorisce in casa una bambina.

Una bella storia di Natale quella di mamma F. V. e della neonata N. P. V. Questa notte infatti, pochi minuti prima delle 2 la 34enne ha dato alla luce la sua bambina in casa, in via Roma a Legnano. Il parto non ha avuto complicanze grazie anche alle istruzioni date dal personale sanitario della Sala Operativa del 118 prima del loro arrivo. Mamma e figlia stanno bene. Sul posto un’automedica.