Febbre dengue, scoperto un caso nella zona di via Corte dell’Arsenale a Robecco.

Febbre dengue: il caso

Le autorità sanitarie, nella giornata di venerdì 23 agosto 2019, hanno segnalato al Comune di Robecco sul Naviglio un caso accertato di positività alla febbre dengue in una persona residente in via Corte dell’Arsenale.

L’ordinanza del Comune

Scrive il sindaco Fortunata Barni nell’ordinanza pubbicata sul sito comunale: “Le autorità sanitarie hanno individuato l’area dove effettuare gli interventi di disinfestazione. In accordo con il Comune, gli operatori specializzati eseguiranno tre trattamenti nelle aree pubbliche e nelle aree confinanti”.

Ecco i giorni di trattamento e i divieti

I giorni predisposti per i trattamenti saranno: il 24, 26 e 27 agosto 2019 dalle 5 alle 7. I trattamenti avranno un raggio di 200 metri e, per tale motivo, il sindaco ordina di “attenersi a quanto prescritto dagli addetti specializzati”. Gli interventi devono essere eseguiti in assenza di persone e animali, importante è chiudere porte e finestre, spegnere i condizionatori, non esporre alimenti e indumenti, coprire ortaggi e frutteti, rimuovere le ciottole destinate agli animali.

Ecco il testo dell’ordinanza

