Ferì il figlio di Bettarini, rhodense ai domiciliari.

Condanna a 9 anni

Davide Caddeo, 30enne rhodense, condannato a 9 anni per aver accoltellato al termine di una lite in discoteca Niccolò Bettarini, figlio dell’ex calciatore e showman Stefano Bettarini e della presentatrice Simona Ventura, lascia il carcere per gli arresti domiciliari.

Il rhodense avrà l’obbligo di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità dove svolgerà attività lavorative.

La rissa in discoteca

I fatti avvennero l’1 luglio 2018 all’Old Fashion di Milano. Caddeo, arrestato insieme ad altri tre ragazzi, fu ritenuto l’autore materiale delle coltellate che colpirono Bettarini.