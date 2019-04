Nella notte tra lunedì 18 e martedì 29 aprile i soccorritori sono intervenuti

Ferito bambino di 1 anno

Un bambino di 1 anno è stato soccorso dalla Sos di Ubaldo intorno alle 21.30 dopo che è rimasto ferito. Il piccolo si trovava in via Giussano a Rescaldina. Dopo i primi accertamenti è stato trasportato all’ospedale di Legnano.

Due incidenti

Due gli incidenti che si sono verificati nella notte. Il primo è avvenuto a Lainate intorno alle 20.20. Due auto, fidate da una 38 enne e l’altra da un 42 enne si sono scontrate in via meraviglia. Sul posto l’ambulanza di Arese e Rho Soccorso che hanno trasportato entrambi i coinvolti all’ospedale di Rho. Il secondo sinistro ha coinvolto tre giovani di 16,18 e 20 anni e una donna di 58 anni. E’ avvenuto in via Corridoni a Fagnano Olona poco dopo le 23. Sul posto la Croce Rossa di Gallarate e l’ambulanza di Carnago.

LEGGI ANCHE: Incidente tra due automobili a Fagnano Olona FOTO

Malore a Senago

Alle 22.15 in piazza Matteotti a Senago, una donna di 44 anni ha accusato un malore. Sul posto la Croce Rossa di Paderno che ha trasportato la donna al nosocomio di Garbagnate.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE