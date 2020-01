Fermato al bar con la cocaina: arrestato. Si aggirava sospetto in un bar, suscitando l’interesse dei Carabinieri. Durante un controllo, martedì sera, i militari di Bollate sono entrati in un locale di via Erto a Baranzate, dove hanno notato un giovane che tentava di nascondersi nei bagni. Lo hanno subito controllato.

Fermato al bar con la cocaina: arrestato

Il ragazzo, T.G., classe 1997 e residente a Baranzate, è stato trovato in possesso di 19 involucri di cocaina. La droga era confezionata in palline di carta stagnola nascoste in in un pacchetto di sigarette riposto nella tasca interna del giubbotto. Addosso aveva anche 80 euro in contanti.

La perquisizione domiciliare

E’ così scattata la perquisizione domiciliare, che ha permesso ai Carabinieri di trovare altri 25 involucri di carta stagnola, contenenti circa 10 grammi di marijuana, oltre a 300 euro in contanti, nascosti in un cassetto della camera da letto. E’ scattato il sequestro. Il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e messo in custodia nelle camere di sicurezza di bollate in attesa del processo per direttissima.