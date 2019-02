Vigili del Fuoco in azione in via Tito Livio a Rho per spegnere un incendio scaturito da un box auto.

Fiamme da un box, pompieri al lavoro

Si sono alzate improvvisamente, avvolgendo il box auto di una villetta e arrivando a danneggiare la soletta che unisce il garage alla villetta. Paura e soccorsi in azione in via Tito Livio, sul posto i Vigili del Fuoco di Rho e Legnano che stanno lottando per spegnere le fiamme. La cautela è massima, pare che nella rimessa ci sia un’automobile. Non si registrano feriti.

LEGGI ANCHE: Picchia la madre in mezzo alla piazza a Rho, arrestato