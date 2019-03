Fiamme dal camino del ristorante “Al Ponte” di Castelletto di Cuggiono: è quanto successo ieri sera, giovedì 14 marzo 2019.

Fiamme dal camino: l’intervento dei pompieri

Lingue di fuoco alte quasi mezzo metro dal camino del ristorante “Al Ponte” a Castelletto di Cuggiono. Sul posto sono subito arrivati una autopompa dei Vigili del Fuoco di Inveruno e un mezzo con autoscala di quelli di Legnano, la Polizia locale per regolare il traffico. Erano circa le 19 di giovedì 14 marzo 2019 quando il grande camino di un salone del ristorante ha preso fuoco per fortuna a quell’ora il ristorante é ancora chiuso e c’era quindi solo il personale.

Sul posto anche il vicesindaco

I pompieri hanno dubito chiuso la bocca del camino nel salone così non avendo più ossigeno la fiamma che fuoriusciva dal comignolo sul tetto ha iniziato a diminuire di intensità e gli altri pompieri all’esterno del locale hanno spento il principio di incendio. É stato poi verificato che non ci fossero danni al solaio e al tetto e con termocamere che non ci fosse il pericolo di innesco di un nuovo incendio. Sul posto anche il vicesindaco Cristian Vener. “Ringrazio i pompieri per il pronto intervento – dice – e i nostri vigili. Nel giro di un’ora la situazione é ritornata alla normalità e sono proseguiti i controlli sull’edificio e la canna fumaria, che é a norma e presenta all’interno una doppia anima con isolamento, per capire la causa dell’innesco”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE