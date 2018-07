Fiamme dal camion, arrivano i Vigili del fuoco.

Fiamme dal camion a Bollate

Paura a Bollate, attorno alle 10 di sabato 14 luglio, per un principio di incendio a bordo di un camion che trasportava rifiuti. Mentre il mezzo transitava per le vie del paese, anche grazie alle segnalazioni dei passanti, il conducente si è accorto che dal carico provenivano delle fiamme. Con grande prontezza, l’uomo ha proseguito verso un’area isolata e ha scaricato il materiale che stava bruciando per evitare che prendesse fuoco tutto il camion.

Sul posto Polizia locale e Vigili del fuoco

Sul posto, un campo in via Pace, sono intervenuti prontamente gli uomini della Polizia locale di Bollate e i Vigili del fuoco del distaccamento di Garbagnate. Questi ultimi hanno provveduto a spegnere il rogo, sotto gli occhi di decine di persone. In zona infatti era in corso il mercato.

