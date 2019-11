Fiamme dal tetto del supermercato, notte di fuoco a Legnano.

Fiamme dal tetto nel cuore della notte

Allarme nel cuore della notte in via Pionieri dell’aria a Legnano. Erano circa le 4.30 quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano e i pompieri volontari di Inveruno, chiamati per domare le fiamme che si erano sprigionate sul tetto del supermercato Carrefour. I primi sono arrivati con autopompa e autoscala, i secondi con autopompa e autofurgone polisoccorso. Sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri. Grazie al tempestivo intervento di Vigili del fuoco e Forze dell’ordine, il rogo è stato spento e non ci sono stati feriti.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE