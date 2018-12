Fiamme davanti ad un ferramenta intorno alle 2.30 di mercoledì 26 dicembre.

Fiamme nella notte a Bollate

Nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 dicembre, intorno alle 2.30, i Vigili del fuoco sono stati allertati per delle fiamme in via Magenta a Bollate. Ignoti hanno appiccato un incendio davanti alla vetrina di un fermamente. Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Sul posto i pompieri che hanno prontamente spento le fiamme e i Carabinieri.

