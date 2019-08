Grosso incendio in un appartamento al quinto piano nel centro di Bresso, in via Volta. Le fiamme si sono sprigionate al quinto piano di una palazzina di sei. Donna salvata dal vicino eroe.

Fiamme in un appartamento, donna salvata dal vicino eroe

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un uomo che è sceso immediatamente all’appartamento da dove proveniva il fumo e ha preso a spallate la porta per riuscire ad entrare. All’interno si trovava infatti una donna che fortunatamente è stata portata in salvo dal vicino eroe. In via Volta sono poi giunte sei squadre dei Vigili del fuoco oltre a due ambulanze e all’automedica. Sono stati chiamati ad operare anche la Polizia locale e i carabinieri. Sei le persone curate sul posto dai sanitari del 118 per intossicazione da fumo.

LEGGI ANCHE: Aggrediti dal cane del figlio: donna gravissima in ospedale