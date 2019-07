Fiamme in un deposito di fieno a Fagnano Olona nella tarda sera di martedì 16 luglio.

Fiamme in un deposito di fieno a Fagnano Olona

Ieri, martedì 16 luglio, alle 23.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Fagnano Olona, in via Bertolt Brecht, per incendio presso un azienda agricola. Per cause da accertarsi un deposito di fieno è stato interessato da un’incendio, i venti vigili del fuoco delle sedi di Busto/Gallarate, Varese, Gallarate e Laveno Mombello sono intervenuti con sette automezzi. Gli operatori hanno spento il rogo e sono tuttora in corso le operazioni di messa in sicurezza.

LEGGI ANCHE: Rogo in una fattoria di Lainate: molti animali morti VIDEO