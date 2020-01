Fiamme in una corte di Rho per un corto circuito.

Paura intorno alle 13.30 di oggi in una corte di via Ghisolfa a Rho per il corto circuito di una caldaia. Sul posto per spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco di Rho coadiuvati da una pattuglia della Polizia Locale. Una volta spente le fiamme, che fortunatamente non hanno fatto registrare feriti e grossi danni all’appartamento, gli agenti Rhodensi hanno controllato che caldaia e boiler situati all’interno della corte, dove vivono tre famiglie, fossero a norma.