Fiamme sul tetto di una villetta in via Pasubio a Tradate.

Fiamme in via Pasubio, pompieri al lavoro

Strada chiusa e due mezzi dei Vigili del Fuoco al lavoro in via Pasubio, a Tradate. Per motivi ancora da chiarire, il tetto di una villetta è stato invaso dalle fiamme. I pompieri sono giunti rapidamente sul posto, domando le fiamme, supportati anche da un’autoscala. La situazione è subito stata messa sotto controllo dagli operatori. Non si registra fortunatamente nessun ferito.

