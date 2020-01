Fiamme nel sottotetto: si stanno vivendo attimi di paura e di grande concitazione in questo momento in via Battisti a Venegono Superiore, dove il tetto di un’abitazione sta andando a fuoco.

Fiamme nel sottotetto: a fuoco una casa di Venegono Superiore

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 19.30 di questa sera, martedì 14 gennaio, il sottotetto di un’abitazione di via Battisti, a Venegono Superiore, ha iniziato a prendere fuoco e ben presto le fiamme e un’alta colonna di fumo nero hanno investito l’intera casa. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti quattro mezzi dei Vigili del fuoco, partiti dai distaccamenti di Saronno, Tradate e Varese, che proprio in questo momento stanno cercando di domare il fumo e le fiamme. In più sono intervenuti i soccorritori dell’Areu per accertarsi delle condizioni di salute dei residenti dell’immobile di recente costruzione. Come la prassi richiede, sono arrivati anche i carabinieri per il sopralluogo di rito. Via Battisti è stata nel frattempo chiusa al traffico per consentire ai Vigili del fuoco di intervenire senza ostacoli.

