Figlio uccide il padre durante una violenta lite

Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Carabinieri, ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e automatica di Legnano sono intervenuti questa mattina, lunedì 1 luglio, in via Sante Giovannelli a Legnano. Un giovane di 36 anni, dopo una violenta lite con il padre 71enne, lo ha ucciso a coltellate. Sono stati alcuni operai che stavano lavorando lungo la via a dare l’allarme. Dopo aver sentito le grida hanno visto il figlio aggredire mortalmente l’uomo. La madre al momento dell’omicidio non si trovava nell’abitazione ma rincasando ha trovato il fatto compiuto. La donna è stata allontanate dalla scena del crimine sotto shock.

