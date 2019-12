Finestra sfondata e furto tra mercoledì e giovedì al centro sociale della Cassina Ferrara di Saronno.

Finestra sfondata, ladri al centro sociale di via Larga

Una pesante colonna in marmo come ariete, il vetro della finestra in frantumi e campo libero per i ladri che la scorsa notte hanno preso di mira il centro sociale di Cassina Ferrara. I ladri sono entrati nel locale bar del centro dalla finestra di via Prampolini e una volta all’interno hanno messo a soqquadro il bar in cerca di refurtiva. Un raid che ha fruttato ai ladri solo i pochi soldi ancora presenti nella casa del locale, e scoperto solo l’indomani dal gestore che ha subito contattato i carabinieri, giunti sul posto per un sopralluogo. Dopo il centro sportivo e l’Unitre, si tratta dell’ennesimo colpo in una struttura con fini sociali della città.

