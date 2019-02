Finisce con l’auto in un campo a Villapia, frazione di Parabiago.

Finisce con l’auto in un campo

Stava guidando al volante della sua vettura quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo in un campo nella frazione di Villapia di Parabiago. E’ quanto accaduto questa sera, lunedì 25 febbraio 2019, lungo la Sp171, la lunga arteria stradale che collega Parabiago con Arluno e Casorezzo. Erano circa le 19.30 quando un 33enne ha perso il controllo del mezzo andando fuori strada.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Legnano, la Croce Bianca di Magenta e i carabinieri della Compagnia di Legnano. Il giovane, che sembrava aver riportato ferite, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Danni alla sua autovettura.

