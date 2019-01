Finisce contro il muro dell’ospedale con l’auto: è grave. Un brutto incidente nella notte si è verificato ad Abbiategrasso, in viale Sforza.

Finisce contro il muro dell’ospedale

Stavano per scoccare le 2 del 3 gennaio, quando una vettura si è schiantata contro il muro del “Cantù”, tra l’altro chiuso in orario notturno. Al volante una giovane classe 1997, che ha riportato varie ferite e spaventato i soccorritori.

I soccorsi

Sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra, che ha poi portato la 21enne all’ospedale Humanitas in codice rosso, l’automedica e i Carabinieri di Abbiategrasso che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La ragazza, secondo le prime informazioni, non è in pericolo di vita.

