Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno i soccorritori sono intervenuti per soccorrere un uomo finito fuori strada con l’auto

Il 27enne finito fuori strada con l’auto è stato trasportato al San Carlo

Erano da poco passate le 3.10 quando i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso insieme a una squadra dei vigili del fuoco e ai soccorritori del 118 sono intervenuti a Cisliano sulla strada Provinciale 227 per soccorrere un ragazzo di 27 anni che con la sua auto è finito fuoristrada mentre stava facendo rientro a casa. Un impatto violento quello del giovane, finito ai bordi della statale. Il ragazzo è stato prima soccorso sul posto e successivamente trasportato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita all’ospedale San Carlo di Milano.

Malore in piazza a Rho

Pochi minuti dopo l’intervento di Cisliano, precisamente alle 3.32 i volontari di Rho Soccorso sono, invece, dovuti intervenire nel centro di Rho, in piazza Visconti per soccorrere un uomo di 54 anni colto da malore. A chiamare il 118 alcuni amici che si trovavano con lui all’esterno di un locale. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Incidente stradale a Caronno Pertusella

Hanno, invece rifiutato il trasporto in ospedale gli occupanti delle due auto che alle 5.46 si sono scontrate in viale 5 giornate a Caronno Pertusella. Sul posto i volontari dell’associazione Azzurra Soccorso che hanno medicato sul posto una ragazza di 22 anni. Per i rilievi dell’incidente sono stati chiamati i carabinieri della Compagnia di Saronno

Cade a terra davanti al Santuario di Rho

L’ultimo intervento della notte dei soccorritori del 118 è stato fatto alle 6.10 di questa mattina in corso Europa all’altezza del Santuario di Rho. Gli operatori del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo di 83 anni che è caduto a terra davanti al Santuario. L’uomo è stato caricato sull’ambulanza di Rho Soccorso e trasportato al vicino ospedale di corso Europa.