Finisce fuori strada e sparisce prima dell’arrivo dei soccorsi: è successo questa notte, tra venerdì 3 e sabato 4 gennaio, intorno alle 4 in via De Gasperi a Venegono Superiore.

Come scritto in Sirene di notte, intorno alle quattro un’auto è finita fuori strada in via De Gasperi a Venegono Superiore. Non sono chiari i motivi dell’incidente, ma sul posto sono immediatamente sopraggiunti in codice rosso i soccorritori della Croce rossa di Varese e un’automedica partita da Varese. All’arrivo dei mezzi di soccorso, dell’automobilista non c’era però più traccia e dunque non è stato possibile medicarlo e trasportarlo in ospedale per le cure del caso. Sul posto, come prevede la prassi, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno per un sopralluogo di rito. Inoltre sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Tradate che, con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato al recupero dello stesso.

