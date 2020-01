Finisce fuori strada nel cuore della notte tra il 3 e il 4 gennaio: paura a Venegono Superiore, nella strada consorziale San Pietro. Le ore notturne sono poi state particolarmente agitate anche a Legnano e ad Abbiategrasso, dove le ambulanze sono intervenute per un malore e un’intossicazione etilica.

Finisce fuori strada a Venegono Superiore

Pochi minuti prima delle tre un’auto è finita fuori strada nella strada consorziale San Pietro di Venegono Superiore. Non sono chiari i motivi dell’incidente, ma sul posto sono immediatamente sopraggiunti in codice rosso i soccorritori della Croce rossa di Varese e un’automedica partita da Varese. Al termine delle prime operazioni di soccorso non è stato però necessario trasportare l’automobilista coinvolto in ospedale. Sul posto, come prevede la prassi, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno per un sopralluogo di rito.

Malore a Legnano

Alle 2.30 una ragazzina di 23 anni è stata colta da un malore in via Bellingera a Legnano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Busto Arsizio, che dopo il primo soccorso hanno trasportato la giovane all’ospedale cittadino. Per fortuna le sue condizioni non sono risultate gravi come temuto inizialmente: la 23enne è infatti arrivata in nosocomio in codice verde.

Intossicazione etilica ad Abbiategrasso

Dopo le 23, in via Mazzini ad Abbiategrasso, un uomo di 44 anni è stato colto da un malore dopo aver esagerato con l’alcol. La Croce azzurra cittadina è intervenuta per soccorrerlo, ma per fortuna le sue condizioni non sono risultate da subito particolarmente critiche. Successivamente non è infatti risultato necessario nemmeno il trasporto in ospedale.

