L’incidente è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine, ma gli effetti sono drammatici: un uomo di 42 anni è in coma dopo essere caduto dalla sua bicicletta

Il sinistro

L’incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, a Ossona, in via Nino Brixio. A essere coinvolti sono un’automobile e una bicicletta, anche se la dinamica non è ancora chiara. Non si sa ancora se tra i due mezzi ci sia stato un urto oppure se la bicicletta non sia stata neppure toccata, quel che è certo è che il ciclista, B.S. di 42 anni, è caduto rovinosamente a terra. Un impatto violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono giunti due ambulanze e la Polizia Locale di Casorezzo/Ossona: le condizioni dell’uomo sono parse subito gravi, tanto da disporne il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Magenta. Qui i medici hanno riscontrato un grave trauma cranico del 42enne: ora l’uomo è in coma.

