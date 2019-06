Finisce la protesta di Tropeano: avrà un colloquio di lavoro. Dopo un giorno e mezzo di sciopero della fame legato al municipio, l’ex dipendente della Futura è stato convinto a tornare a casa.

Finisce la protesta di Tropeano: avrà un colloquio

Complice la promessa, da parte di un privato cittadino, di un imminente colloquio di lavoro. Tropeano, infatti, da mesi non ha una occupazione, e sostiene di non poter far fronte alle spese.

La mediazione di alcuni cittadini

L’uomo, che da mercoledì 26 alle 14, era legato con una corda al cancello del municipio, chiedeva un colloquio col sindaco. A mediare alcuni cittadini, che lo hanno convinto a rifocillarsi e tornare a casa sua.